Fiamme nella notte nella borgata marina di Torregrande. Un’auto è andata completamente distrutta in un incendio e al momento sono in corso accertamenti per fare piena luce sull’episodio. Indagini dei carabinieri.

Il rogo si è sviluppato poco dopo le 4 di questa mattina: le fiamme sono partite dal vano motore di una Golf Volkswagen che era parcheggiata in via Pisa, nella periferia della frazione. Pochi istanti e hanno avvolto l’auto che, nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, è andata praticamente distrutta.

La squadra del 115, dopo aver domato il rogo, ha messo in sicurezza l’intera zona, in particolare le auto che erano nelle vicinanze e le abitazioni.

Le cause dell’incendio non sono state accertate: i Vigili del fuoco non hanno trovato alcun innesco vicino alla macchina. Sull’episodio stanno svolgendo le indagini i Carabinieri del nucleo radiomobile di Oristano.

© Riproduzione riservata