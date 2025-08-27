Lunedì 2 settembre, ad Asuni, si terrà un incontro informativo sul corso regionale autofinanziato (da 1000 ore) per diventare un Operatore Socio Sanitario (OSS). L’appuntamento è nei locali delle Ex Scuole Elementari di Asuni, a partire dalle 16.

Durante l’incontro verrà presentato quello che è il profilo professionale, i requisiti di accesso al corso, la descrizione completa del corso stesso e la sua organizzazione, consegnati i materiali informativi e raccolte le manifestazioni d’interesse per partecipare al corso.

L’evento è organizzato da Asuni Lab, in collaborazione con “Ifold Formazione e ricerca”.

© Riproduzione riservata