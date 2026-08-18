Anche l'amministrazione comunale guidata dal neo sindaco Ricci ha deciso di riconoscere il ruolo fondamentale della Pro Loco nell'organizzazione delle attività annuali, in particolare per la valorizzazione delle tradizioni locali, la promozione dell'identità territoriale e la crescita culturale della comunità.

L’associazione viene infatti considerata senza scopo di lucro, opera per la promozione sociale, culturale e turistica del territorio. In virtù di ciò, la Giunta ha deliberato di concedere alla Pro Loco un contributo economico complessivo di novemila euro per la realizzazione del programma di attività ed eventi previsti per il 2026.

Sarà erogato in due tranche: 4.500 euro come acconto e uguale somma come saldo finale previa presentazione e verifica della rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute. Gli altri benefici concessi sono il patrocinio gratuito del Comune per tutte le iniziative comprese nel programma presentato dalla Pro Loco, il supporto logistico come la collaborazione organizzativa, concessione di spazi, strutture e attrezzature comunali, l’esenzione dal pagamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

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