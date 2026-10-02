Anche il Comune di Ruinas è uno dei soggetti presenti all’interno dei progetti di Servizio Civile Universale. Nello specifico, l’ente ruinese ha aderito alla progettazione “Servizio civile green: la sfida della sostenibilità nel centro e sud Italia 2026”. L’obiettivo di progetto è quello di “Incentivare la transizione ecologica e l’adozione di green policies nella Pubblica Amministrazione e nella vita dei cittadini”, attraverso interventi che si sviluppano nell’ambito d’azione “Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali attraverso modelli sostenibili di consumo e sviluppo” e che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030. Il progetto avrà una durata di 12 mesi e verranno impiegati 2 operatori.

Per poter partecipare, gli aspiranti volontari dovranno presentare la domanda esclusivamente attraverso la piattaforma DOL (Domanda on Line), accessibile da PC, tablet e smartphone, tramite SPID o CIE. La scadenza per la presentazione della domanda è prevista per il 6 novembre.

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