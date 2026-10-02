L'obiettivo è quello di proteggersi dai malanni di stagione. La campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026/27 è ai nastri di partenza.

Oltre 35.000 le dosi a disposizione del dipartimento di Prevenzione della Asl di Oristano, guidato dalla direttrice Maria Valentina Marras, che coordinerà e organizzerà le attività sul territorio. Da lunedì 5 ottobre le operatrici e gli operatori del servizio di Igiene e sanità pubblica della Asl 5 avvieranno le vaccinazioni nelle oltre 50 case di riposo e strutture assistenziali della provincia, per proteggere dapprima le categorie più fragili: anziani e immunodepressi.

Successivamente, a partire dal 9 novembre, la campagna antinfluenzale sarà estesa a tutti i soggetti che ne faranno richiesta, con una particolare attenzione alle categorie a maggiore rischio, per le quali il vaccino è gratuito e raccomandato. Sarà possibile effettuare la somministrazione del vaccino antinfluenzale contestualmente a quella del vaccino anti-Covid 19, o in associazione con quello anti-pneumococco o Herpes zoster, secondo le indicazioni fornite dal personale sanitario.

Chi intende sottoporsi al vaccino antinfluenzale può prenotarlo a partire da giovedì 15 ottobre presso i centri vaccinali della provincia. A Oristano città è possibile prenotare la vaccinazione nella sede di Via Carducci, n. 35 (1° piano) dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e pomeriggio 15.00 alle 17.30. In alternativa è possibile inviare una e-mail a prenotazioni.antinfluenzale@asloristano.it con i propri dati anagrafici.

Le vaccinazioni saranno effettuate nella sede di via Carducci, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30, previo appuntamento. Oltre che nei centri vaccinali, sarà possibile vaccinarsi anche nelle Case delle Comunità, dove saranno organizzate giornate ad hoc dedicate alla somministrazione del vaccino antinfluenzale.

Altra importante novità della campagna antinfluenzale 2026/27 sarà il progetto “Ospedale che vaccina”, che permetterà di vaccinare direttamente nei tre stabilimenti ospedalieri San Martino, Delogu e Mastino non solo il personale, ma anche i pazienti ricoverati, quelli in dimissione o che si recano abitualmente negli ambulatori e day hospital ed i loro caregiver.

Per i soggetti allettati o con gravi difficoltà di deambulazione sarà possibile prenotare la vaccinazione a domicilio inviando la richiesta via mail a prenotazioni.antinfluenzale@asloristano.it indicando nome e cognome del soggetto interessato, indirizzo e numero di telefono.

La presentazione della campagna ai medici vaccinatori Sabato 7 novembre, con inizio alle ore 08.00, nella sala congressi dell’hotel Mistral 2 di Oristano si terrà la presentazione della campagna vaccinale 2026/27 ai medici di famiglia, pediatri di libera scelta, medici dei servizi di cure primarie e agli operatori sanitari coinvolti nelle attività di immunizzazione.

«La vaccinazione antinfluenzale è un gesto semplice, ma importante, che protegge in particolare le persone più fragili e anziane da importanti complicanze – afferma la direttrice generale della Asl 5 Grazia Cattina – Per questo, raccomandiamo a tutti gli ultrasessantenni e ai soggetti che hanno patologie croniche e che rientrano nelle categorie a maggiore rischio di prenotarsi presso le strutture della Asl 5 o di rivolgersi al proprio medico per prenotare la vaccinazione».

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