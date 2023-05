È stata pubblicata dal Comune di Asuni la graduatoria definitiva per l’assegnazione dei contributi legati al fondo statale di sostegno ai comuni marginali.

Un intervento che ha come obiettivo quello di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei Comuni colpiti dal fenomeno dello spopolamento. Il piccolo paese della Marmilla, poco più di 300 abitanti, per il triennio 2021-2022-2023 è risultato beneficiario di un contributo di poco più di 33mila euro all’anno, per un totale di oltre 100mila euro nei 3 anni.

Nello specifico di Asuni, la somma verrà destinata all’avvio o ampliamento di attività commerciali, artigianali e agricole presenti nel territorio comunale. La graduatoria definitiva ha visto l’accoglimento delle istanze a favore di 2 attività, che così potranno disporre del contributo a fondo perduto.

«Un intervento importantissimo – commenta il sindaco Gionata Petza – che apre due buoni fronti. Significano infatti da una parte nuovi servizi e dall’altra rappresenta la creazione di un nuovo posto di lavoro».

