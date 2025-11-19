I sindaci di Flussio, Modolo, Sagama, Scano di Montiferro, Sennariolo, Suni e Tresnuraghes rilanciano. Contro l'istituzione del polo unico scolastico in Planargia e nel Montiferru occidentale, hanno indetto un'assemblea pubblica a difesa delle scuole del territorio, fissata per oggi mercoledì 19 novembre alle 17.30 presso l'oratorio del seminario in via Papa Giovanni XXIII a Bosa.

"Invitiamo tutti- si legge in un documento congiunto- in particolare i genitori degli alunni frequentanti le scuole dell'Istituto Comprensivo e dell'Istituto di Istruzione Superiore GA Pischedda, tutti gli operatori scolastici della Planargia e del Montiferru. L'assemblea ha come obiettivo il mantenimento delle autonomie scolastiche e favorire un momento di confronto e riflessione condivisa sulle prospettive future delle scuole del nostro territorio". I promotori auspicano una grande partecipazione, ritenuta fondamentale per garantire un dialogo democratico e costruttivo.

All'incontro ha già aderito il consigliere provinciale bosano Angelo Masala, che ha sottolineato in una nota. "È un dovere partecipare -afferma- il confronto è la base democratica per assumere decisioni fondamentali per il futuro del territorio. Il coinvolgimento degli operatori della scuola e dei genitori è fondamentale".

© Riproduzione riservata