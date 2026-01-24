Un nuovo mezzo in dotazione alla compagnia dei barracelli di Ardauli. È stato possibile acquistarlo grazie al finanziamento ottenuto dalla Regione.

D’ora in poi i barracelli, per portare avanti il proprio servizio di vigilanza, potranno contare anche su un Pk Toyota Hilux.

«Siamo molto soddisfatti per l’arrivo del nuovo mezzo – commenta il capitano dei barracelli di Ardauli Michelangelo Lai-. Si tratta di un mezzo che ci consentirà di essere più operativi e nel contempo più sicuri”. Allo stato attuale la compagnia conta 18 barracelli in servizio. “Usciamo tutte le notti per i servizi anti abigeato da più di 50 anni e d’estate ci occupiamo dell’antincendio e del servizio di vedetta nel nostro territorio e in quelli limitrofi: la zona del lago Omodeo, Sorradile, Bidonì, Nughedu Santa Vittoria, Neoneli ed Ula Tirso», va avanti il capitano Lai.

E aggiunge: «Interveniamo inoltre sempre quando ci chiama la centrale operativa della Forestale». Ora, dunque, sarà più agevole portare avanti gli interventi di cui si occupa la compagnia, raggiungendo anche zone impervie del territorio.

