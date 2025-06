Ad Ardauli nell’ultimo Consiglio comunale è stato programmato l’avanzo di amministrazione, punto passato come gli altri con l’astensione dei consiglieri di minoranza Roberto Putzolu e Bernardino Tatti presenti in aula. In particolare, 440 mila euro sono stati destinati agli interventi nell’area del boschetto, ad incarichi per progettazioni, al completamento della comunità alloggio, a lavori da eseguire nel salone pubblici spettacoli.

Ed ancora al ripristino di alla fontane ed abbeveratoi, sistemazione strade rurali, alla manutenzione del verde pubblico e al decoro urbano. Altre 30 mila euro sono invece stati destinati ad interventi nel cimitero. La sindaca Tina Fadda ha informato il Consiglio che la variazione di bilancio «ha ricevuto il parere favorevole del revisore nonostante sia presente un debito fuori bilancio, pari a circa 7.000 euro, in quanto lo stesso trova copertura nei fondi accantonati, ma non è ancora possibile procedere al riconoscimento in quanto è in fase di elaborazione, da parte degli uffici, la relazione».

La minoranza ha chiesto notizie sullo stato dei lavori alla comunità alloggio, oggetto di un nuovo finanziamento di 600 mila euro con la programmazione territoriale. Per dar corso ai lavori l’aula ha quindi approvato una convenzione con il Comune di Sinnai come centrale unica di committenza, visto che il servizio non è più attivo con l’Unione dei Comuni. Passato con astensione della minoranza anche la programmazione del Plus.

© Riproduzione riservata