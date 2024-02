La sagra della polenta di Arborea, evento più importante del paese della Bonifica, sbarca in Senato. Questa volta però nessun pentolone, come accade da anni ad ottobre nel cuore della cittadina. L’occasione infatti è la cerimonia di premiazione delle Pro Loco italiane insignite nel 2024 del marchio di qualità dell’Unpli, che riconosce l’eccellenza nell’organizzazione, promozione e gestione delle sagre a livello locale. E a Roma ci sarà anche la Pro Loco di Arborea, appunto, da sempre anima organizzatrice della manifestazione culinaria che lo scorso autunno ha tagliato l’importante traguardo delle 40 edizioni.

La sindaca di Arborea Manuela Pintus e il presidente della Pro Loco Paolo Sanneris sono attesi a Roma il 10 e l'11 marzo. Il primo giorno tutti all'Hotel Ergife dove è prevista una serata di gala. Il giorno successivo invece, appuntamento in Senato, dove andrà in scena la cerimonia di consegna del riconoscimento.

La comunicazione delle date e le modalità di partecipazione sono state comunicate dal presidente della Pro Loco Sanneris nel corso di una recente riunione del Consiglio direttivo che si è riunito anche per valutare l'avvio della organizzazione della Fiera dell'Agricoltura prevista per il 27 e 28 aprile 2024 e per l’avvio della segreteria operativa. Per la prenotazione degli spazi espositivi in vista dell’evento è possibile contattare l’associazione al numero 327 923 3498. Ma non solo: già si pensa anche alla quarantesima edizione della Mostra Regionale dei Bovini di Razza Frisona Italiana.

L’invito della Pro Loco rivolto agli allevatori che intendono partecipare è quello di inviare la propria adesione entro il 20 marzo all’associazione Allevatori Regionale della Sardegna.

