Domani e il primo giugno appuntamento con le canne da pesca e gli ami, che tecnicamente si chiama surfcasting: è una modalità di pesca sportiva che si effettua dalla spiaggia. È tutto pronto ad Arborea per ospitare il tradizionale memorial Alessandro Magrini che quest'anno giunge alla trentacinquesima edizione.

La manifestazione, organizzata dai ragazzi dell'Hippocampus club di Cagliari, avrà come campo base l'Horse Country Resort. Domani e dopo le prime due manche in spiaggia, dalle 20 a mezzanotte, come del resto prevede l'ordinanza per quanto riguarda la pesca dalla spiaggia.

Si tratta di una manifestazione unica nel suo genere: vince chi pesca di più. Saranno presenti 140 atleti per un totale di 12 nazioni diverse. I presenti come ogni anno avranno la possibilità di poter vedere le diverse tecniche in azione, in base alla nazionalità dell'atleta. Lunedì la premiazione.

