Tari più leggera per le famiglie dove sono presenti studenti o lavoratori che però non risiedono nel paese. Si tratta di una delle novità principali del nuovo regolamento della Tari approvato durante l'ultimo Consiglio comunale di Arborea, all'unanimità, lo scorso 24 marzo.

Il Comune guidato dalla sindaca Manuela Pintus in sostanza ha deciso di non conteggiare chi è residente ad Arborea ma risulta domiciliato in altro Comune o per motivi di studio o di lavoro per un periodo superiore a 6 mesi dell'anno corrente. Anche ad Arborea, infatti, molti studenti universitari mantenendo la residenza nella casa di famiglia ma vivono altrove per diversi anni. Idem per tanti giovani lavoratori.

L'obiettivo è quello di far risparmiare famiglie diverse. Ma non è tutto. Lo studente o il lavoratore deve comunicare la sua posizione entro e non oltre novant giorni dal trasferimento verso un altro Comune. Altrimenti non potrà usufruire dell'esenzione. Anche questa è una delle novità introdotte dal nuovo regolamento.

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