Gli agenti della Stazione forestale di Marrubiu hanno scoperto e sequestrato un'area privata di circa 5.000 metri quadrati, nelle campagne di Arborea, adibita a deposito incontrollato e smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali.

L'ispezione è stata decisa dalla Procura della Repubblica di Oristano con la partecipazione dei tecnici dell'Arpas di Oristano e Cagliari. L'attività investigativa ha interessato un podere agricolo della Piana di Arborea dove il proprietario, titolare di un'impresa edile, aveva allestito un'area destinata al deposito e allo smaltimento irregolare di materiali provenienti dai cantieri di costruzione.

Nel corso delle verifiche sono stati rinvenuti rifiuti di diversa tipologia, tra cui materiale inerte e macerie edilizie, scarti ferrosi e plastici, tubazioni, elettrodomestici fuori uso, onduline in amianto, batterie esauste, bombole e vari contenitori dismessi.

È stato inoltre accertato che parte dei materiali veniva periodicamente incenerita in appositi manufatti in calcestruzzo, con la conseguente emissione di fumi ed esalazioni potenzialmente nocive per l'ambiente e la salute pubblica. Il proprietario, un settantenne residente in zona, è stato denunciato per violazione delle norme sulla gestione e lo smaltimento illecito di rifiuti.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata