Terreni trasformati in enormi discariche abusive di pneumatici.

La scoperta è stata fatta dai carabinieri della stazione di Arborea. I responsabili dell’abbandono incontrollato di rifiuti, già individuati dalle forze dell’ordine, come si legge nell’ordinanza firmata dalla sindaca Manuela Pintus, dovranno bonificare le aree che si trovano esattamente al civico tre di via delle Mimose e in un campo tra la strada 20 e la 21 est, non lontano dal Centro ingrasso e macellazione della Cooperativa Produttori Arborea.

“Considerato che gli pneumatici abbandonati sono stati considerati rifiuti, si rende necessario provvedere alla rimozione e allo smaltimento di questi nell’impianto di trattamento autorizzato - si legge nel documento firmato dalla sindaca - I proprietari dei terreni per bonificare le aree hanno novanta giorni di tempo, non di più. Vigileranno sull’intervento che i proprietari dei terreni trasformati in discariche dovranno obbligatoriamente mettere in atto gli agenti della polizia locale”.

L’ordinanza comunale è stata inviata anche al comando dei carabinieri della stazione locale e alla polizia locale.

