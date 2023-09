Non era canapa legale. Anzi: quelle piante di marijuana avevano un alto tasso di Thc, il principio dello sballo. Erano circa 3.300, coltivate in un appezzamento di un ettaro, ad Arborea, circondato da terreni destinati alla produzione di mais. Ieri i carabinieri di Cagliari e Arborea, al termine di un meticoloso periodo di osservazione, hanno effettuato uno dei più rilevanti sequestri di droga dell’anno. In manette è finito il narco-coltivatore: uno studente diciottenne.

Le operazioni, coordinate dalla Procura di Oristano, sono state condotte con il supporto dello squadrone eliportato dei "Cacciatori di Sardegna" di Abbasanta e del Ris di Cagliari.

In una prima fase è stato escluso che si trattasse di canapa da fibra, quindi legale. Ieri pomeriggio l’intervento: all’arrivo dei militari, il giovane stava armeggiando con l’impianto di irrigazione in mezzo a piante di una tipologia di marijuana che non cresce molto, ma ha un alto tenore di delta-9-THC. L’intervento è stato poi esteso a un capannone della famiglia del giovane: qui sono stati trovati ulteriori 80 chili di erba già essiccata, oltre a fertilizzanti e fitofarmaci necessari a migliorare la coltivazione.

La piantagione è stata campionata secondo le linee guida del Ris di Cagliari che ha effettuato le prime analisi. Il tenore di Thc è risultato pari a 3,33%, ben oltre il limite comunitario massimo consentito dello 0,2 %.

Questa mattina le piante sono state tagliate e ridotte in rotoballe, destinate alla distruzione. Sono in corso ulteriori accertamenti volti ad individuare eventuali, altri responsabili della coltivazione. L’operazione costituisce uno dei più rilevanti sequestri compiuti sul territorio regionale.

La marijuana avrebbe fruttato svariate centinaia di migliaia di euro ai produttori.

Dalle ultime indagini è emerso che i coltivatori stanno seguendo una nuova tendenza: privilegiano specie a fusto sempre più basso che si caratterizzano per essere più folte, con un tenore di principio attivo molto più alto e meno individuabili dalle forze di polizia.

© Riproduzione riservata