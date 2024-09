Anche ad Arborea è suonata la campanella e gli studenti, accolti dalla sindaca Manuela Pintus, dalla dirigente scolastica Marina Enna, dal parroco Don Silvio Foddis e dal maresciallo Mike Scannella, hanno trovato diverse novità.

Questo grazie ai vari interventi portati avanti dal Comune durante la stagione estiva. Gli interventi hanno riguardato l’adeguamento sismico di tutti i plessi, finanziati con i fondi del Pnrr e comunali per un totale di 132mila euro, e di consolidamento strutturale.

In tutte le scuole sono poi stati effettuati diversi interventi di tinteggiatura e di manutenzione straordinaria. Sono poi state collocate delle lavagne digitali nuove e gli spazi sono stati attrezzati con tanti nuovi banchi.

Sempre grazie ai fondi del Pnrr la scuola secondaria di primo grado è stata dotata di due nuovi laboratori, quelli di scienze e di musica, ed è stata innovata tecnologicamente la biblioteca.

Ma non è tutto. «Per il plesso delle scuole dell’infanzia - spiega Pintus - è in corso di redazione il progetto di manutenzione straordinaria e rinnovo di alcuni arredi finanziato attraverso fondi regionali del Piano Isc@la, fondi ministeriali e cofinanziamento comunale per circa 150 mila euro complessivi. Entro le prime settimane di novembre dovrebbero poi concludersi i lavori di realizzazione dello spazio mensa».

