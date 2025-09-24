Un grosso incendio è divampato nel primo pomeriggio nelle scuderie dell’Horse Country ad Arborea. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno interessato l’ala del maneggio: purtroppo, nonostante i tempestivi intervento di soccorso, per sei cavalli, un puledro e anche un cane non c’è stato nulla da fare.

Gli altri animali sarebbero tutti in salvo sul posto stanno operando diverse squadre dei vigli del fuoco di Oristano. Anche la sindaca Manuela Pintus si è subito precipitata sul posto per verificare di persona l’accaduto.

Già qualche anno fa c’era stato un incendio a ridosso della struttura ricettiva e un altro aveva devastato parte della pineta.

