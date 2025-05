Il Comune di Arborea prova nuovamente a mettere in vendita il mattatoio che si trova nella strada 20 Est. La Giunta guidata dalla sindaca Manuela Pintus ha dato le direttive agli uffici per la pubblicazione del nuovo bando.

È la terza volta che il Comune prova ad alienare l'enorme edificio. Rispetto alla due gare precedenti, alla quale non ha partecipato nessuno, nemmeno la Cooperativa produttori che ha in concessione la struttura comunale dal 2019, è cambiata la base d'asta.

È stata abbassata del 20% rispetto alla cifra chiesta inizialmente, e cioè un milione e 452 mila euro. Si aggiudicherà la struttura chi offrirà il prezzo più elevato, salvo il diritto di prelazione dell'attuale locatario. Se l'operazione andrà in porto nelle casse comunali entreranno importanti risorse. Su come verranno utilizzate però gli amministratori non si sbilanciano ancora. Si tratta di una struttura di 14mila metri quadrati tra aree coperte e scoperte, attualmente in funzione.

«Non è un bene a servizio della comunità - aveva spiegato nei mesi scorsi l'assessore ai Lavori pubblici e vice sindaco Davide Rullo - ecco perché abbiamo deciso di vendere la struttura». Ora quindi non rimane che attendere la pubblicazione del nuovo bando e l'esito.

