Non solo elezioni. Si è parlato anche di ciò che è stato fatto e di ciò che si farà. La Pro Loco di Arborea ha tenuto, il 24 gennaio 2026, l’assemblea ordinaria dei soci, un appuntamento molto partecipato che ha visto la presenza di circa 70 persone, tra ciò il consigliere regionale Emanuele Cera, il sindaco di Arborea Manuela Pintus e i rappresentanti delle associazioni locali.

Una partecipazione così ampia conferma il ruolo centrale dell’associazione nella vita culturale e sociale della comunità. Nel corso dell’assemblea il presidente uscente Paolo Sanneris ha presentato la relazione sul mandato trascorso, evidenziando l’intenso lavoro svolto nella promozione turistica, culturale ed enogastronomica e sottolineando l’importanza delle collaborazioni con scuole, associazioni e operatori del territorio.

Sono state inoltre delineate le priorità per il nuovo quadriennio, tra cui la valorizzazione delle tradizioni locali, una promozione turistica più integrata e il coinvolgimento dei giovani per garantire continuità e innovazione.

Pintus e Cera nei loro interventi, hanno ribadito il valore della Pro Loco come «partner istituzionale e come presidio di coesione sociale, riconoscendone il contributo alla crescita e all’immagine di Arborea».

L’assemblea ha proceduto al rinnovo degli organi sociali per il periodo 2026–2030. Sono stati eletti nel Consiglio di amministrazione Paolo Sanneris, Anna Maria Tuveri, Claudio Macchia, Giorgio Serra, Sebastiano Arcai, Barbara Bertolo e Andrea Pinna.

Per l’Organo di controllo e il Collegio dei Revisori dei Conti è stato eletto Marco Atzei. Il Collegio dei Probiviri sarà composto da Marina Andreotti, Antonio Carboni e Umberto Favalessa, con Giuseppe Spanu, Roberto Torsani e Lorenzo Zago come supplenti.

«La Pro Loco di Arborea - si legge in una nota - conferma così il proprio ruolo di riferimento per la promozione del territorio e per la costruzione di una comunità attiva e partecipata». Il più anziano del Consiglio ha convocato la riunione per eleggere il nuovo presidente per venerdì 30 gennaio.

