Arborea, domenica andrà in scena la commedia in lingua sarda “Sa noti de Santa Luxià”La rappresentazione fa parte della manifestazione “Turismo Esperienziale” promossa dalla Pro loco
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Dopo il grande successo della sagra della polenta, Arborea prosegue il suo percorso culturale con un nuovo appuntamento dedicato al teatro e alle tradizioni popolari.
Domenica 26 ottobre, alle 17:30, presso il Teatro Don Bosco, andrà in scena la commedia in lingua sarda “Sa noti de Santa Luxià”, scritta da Giovanni Paolo Salaris e portata sul palco dalla compagnia teatrale Sardìnia Màskaras di Terralba.
L’opera, interamente recitata in lingua sarda, racconta, con ironia e leggerezza, e vicende di una comunità ricca di umanità e saggezza popolare, dove sogni, superstizioni e comicità si intrecciano dando vita a un racconto dal sapore autentico e familiare.
La rappresentazione fa parte della manifestazione “Turismo Esperienziale”, promossa dalla Pro loco ed è inserita nella rassegna “Teatro Etnico di Arborea”, un progetto che mira a valorizzare la lingua sarda e le espressioni teatrali locali come strumenti di partecipazione, memoria collettiva e promozione del territorio. L’ingresso è libero.
La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune e il contributo della Banca di Arborea, della Cooperativa Produttori Arborea e della cooperativa 3A Arborea.