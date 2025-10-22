Dopo il grande successo della sagra della polenta, Arborea prosegue il suo percorso culturale con un nuovo appuntamento dedicato al teatro e alle tradizioni popolari.

Domenica 26 ottobre, alle 17:30, presso il Teatro Don Bosco, andrà in scena la commedia in lingua sarda “Sa noti de Santa Luxià”, scritta da Giovanni Paolo Salaris e portata sul palco dalla compagnia teatrale Sardìnia Màskaras di Terralba.

L’opera, interamente recitata in lingua sarda, racconta, con ironia e leggerezza, e vicende di una comunità ricca di umanità e saggezza popolare, dove sogni, superstizioni e comicità si intrecciano dando vita a un racconto dal sapore autentico e familiare.

La rappresentazione fa parte della manifestazione “Turismo Esperienziale”, promossa dalla Pro loco ed è inserita nella rassegna “Teatro Etnico di Arborea”, un progetto che mira a valorizzare la lingua sarda e le espressioni teatrali locali come strumenti di partecipazione, memoria collettiva e promozione del territorio. L’ingresso è libero.

La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune e il contributo della Banca di Arborea, della Cooperativa Produttori Arborea e della cooperativa 3A Arborea.

