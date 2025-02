Gara deserta per il mattatoio di proprietà del Comune di Arborea che si trova nella strada 20 Est, a pochissima distanza del centro fieristico del paese. L'enorme immobile, almeno per ora, non avrà quindi un nuovo proprietario. Nessuno, infatti, si è presentato al bando pubblicato nelle settimane scorse per l'alienazione dell'edificio.

Una struttura di 14mila metri quadrati tra aree coperte e scoperte. Il Comune partiva da una base d'asta di un milione e 452 mila euro. Forse troppo? Chissà. Non ha partecipato alla gara nemmeno la Cooperativa produttori che ha in gestione l'immobile nato negli anni Novanta dal 2019. Il Comune di Arborea guidato dalla sindaca Manuela Pintus ha deciso di mettere in vendita il mattatoio perché si tratta di un bene non a servizio della comunità.

Così era stato dichiarato dagli amministratori tempo fa. L'assessore ai Lavori pubblici e vice sindaco Davide Rullo fa il punto: «Il 3 febbraio è scaduto il termine per la presentazione delle offerte e abbiamo constatato che non si sono registrate richieste. Ora l'amministrazione, come da prassi, si riserva di compiere ogni riflessione utile e necessaria per valutare i prossimi passi. A seguito di tali valutazioni - continua Rullo - la Giunta esprimerà gli indirizzi agli uffici. Al momento si apre dunque una nuova fase ed è pertanto prematuro esprimersi su quali possono essere i futuri sviluppi».

