Arborea, albero crolla sulla strada 18 OvestBloccato il transito dei veicoli nelle vicinanze di un’azienda
Attimi di disagio questa mattina ad Arborea, dove un albero è caduto sulla strada 18 Ovest, bloccando il transito dei veicoli nelle vicinanze di un’azienda.
L’allarme è scattato intorno alle 7, quando alla sala operativa dei vigili del fuoco di Oristano è arrivata la segnalazione.
Sul posto è intervenuta la squadra 1A della sede centrale, che ha provveduto alla rimozione dell’albero e al ripristino della sicurezza lungo la carreggiata.
L’intervento si è concluso senza ulteriori criticità e la circolazione è stata ripristinata in breve tempo.
(Unioneonline/Fr.Me.)