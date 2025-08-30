Attimi di disagio questa mattina ad Arborea, dove un albero è caduto sulla strada 18 Ovest, bloccando il transito dei veicoli nelle vicinanze di un’azienda.

L’allarme è scattato intorno alle 7, quando alla sala operativa dei vigili del fuoco di Oristano è arrivata la segnalazione.

Sul posto è intervenuta la squadra 1A della sede centrale, che ha provveduto alla rimozione dell’albero e al ripristino della sicurezza lungo la carreggiata.

L’intervento si è concluso senza ulteriori criticità e la circolazione è stata ripristinata in breve tempo.

(Unioneonline/Fr.Me.)

