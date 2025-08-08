Albagiara, mercoledì 13 agosto la quarta edizione di "Note d'Estate"Per i bambini fino a 6 anni ingresso gratuito, il via a partire dalle ore 20
Tutto è pronto ad Albagiara per la quarta edizione di “Note d’Estate”, in programma mercoledì 13 agosto. Un’iniziativa organizzata dalla Pro loco del paese, con il patrocinio del Comune, che vuole essere occasione, in concomitanza con il mese di agosto, per riunire la comunità, tra chi vive tutto l’anno e chi ci ritorna in concomitanza con le ferie estive.
Negli spazi di piazza Mercato, a partire dalle 20, il via alla serata. Previsto, nel programma, una prima parte dedicata all’aperitivo, si prosegue con la cena (antipasto, primo, secondo, verdura, frutta, dolce, vino, acqua e caffè), mentre la conclusione sarà con la musica del gruppo “Sixry Tris”.
Prevista una contribuzione che varia per adulti e bambini, mentre per i piccoli fino ai 6 anni la serata sarà gratuita.