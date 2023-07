Si chiama “Siris sotto le Stelle, la Luna e Saturno” l’appuntamento astronomico in programma domani nel piccolo paese della Marmilla. Una serata organizzata da G.FAS (Gruppo Fotografia Astronomica Sardegna) in collaborazione con l’amministrazione comunale guidata da Emanuele Pilloni.

Oltre alla presentazione dell’associazione, si osserverà il cielo notturno estivo puntando i telescopi sulla Luna. Il programma dell’evento prevede l’inizio alle 20.30, negli spazi del Parco Comunale, con la presentazione dell’associazione. Alle 21 l’osservazione in diretta per il pubblico agli oculari della Luna in “Full Disk”, e “zoom” sui crateri e valli lunari fino a fine serata. Le stesse immagini saranno proiettate anche su schermo gigante. Alle 22 si assisterà al sorgere di Saturno. Alle 22.30 la possibilità di osservare agli oculari Saturno, con le stesse immagini proiettate anche sullo schermo gigante.

La serata terminerà attorno alla mezzanotte.

