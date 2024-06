Condannato a 4 anni di reclusione l’autore dell’incendio di Ghilarza del 7 luglio 2021.

Il Giudice Monocratico del Tribunale di Oristano ha pronunciato lo scorso 6 giugno la sentenza del processo nei confronti di R.M. di Ghilarza, di 33 anni, accusato di incendio boschivo doloso.

Il fuoco, appiccato nelle prime ore del pomeriggio in una giornata di forte vento di libeccio e temperature tra i 38 e i 39 gradi, aveva interessato una superficie di circa 130 ettari, minacciando strade, caseggiati e aziende agricole, devastando boschi e pascoli e mettendo a rischio l’incolumità pubblica.

Solo il giorno successivo è stato possibile mettere in sicurezza l’area interessata dalle fiamme, grazie all'impiego di oltre 120 uomini dell’Apparato A.I. Regionale, l’ausilio di 5 elicotteri e 3 Canadair.

Gli accertamenti effettuati nelle prime ore dell’evento dagli uomini del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale dell’Ispettorato di Oristano, hanno permesso di individuare il punto d’insorgenza al bivio che porta al centro abitato di Soddì.

L’indagine ha consentito agli uomini del Corpo Forestale di ricavare gravi indizi di colpevolezza a carico di R.M., elementi ritenuti sufficienti da parte della Procura per chiederne il rinvio a giudizio.

A distanza di tre anni è arrivata la sentenza del Giudice Monocratico del Tribunale di Oristano che ha riconosciuto l’uomo colpevole, condannandolo a 4 anni di reclusione, sebbene abbia beneficiato dello sconto di pena previsto per chi accede al rito abbreviato.

