Aperte le iscrizioni ai corsi della Scuola Civica di Musica "Nino Dispenza" per l'anno 2026. I corsi intercomunali per allievi del Montiferru, Cuglieri comune capofila, partiranno a febbraio e si protrarranno fino a luglio.

Le lezioni prevedono chitarra classica ed elettrica, batteria, strumenti a fiato (clarinetto, flauto e sassofono), fisarmonica e organetto, e launeddas. Poi ci saranno insegnamenti di organo, pianoforte, coro voci bianche, propedeutica musicale e teoria e analisi musicale, e musica elettronica e tecnico di sala registrazione. Corsi importanti per sviluppare e sostenere la verve artistica di tanti giovani, e non solo, che si vogliono cimentare nel magico mondo della musica. I corsi saranno sia individuali per apprendere la tecnica dello strumento prescelto e di gruppo per cori voci bianche, canto corale, musica d’insieme e teorie e guida all’ascolto.

Per partecipare ai corsi occorre compilare e firmare il modulo apposito, che si può rinvenire nel sito internet del comune, da presentare brevi manu all'Ufficio Protocollo oppure da trasmettere mediante posta elettronica, e per conoscenza alla scuolacivicadelmontiferru@gmail.com.

© Riproduzione riservata