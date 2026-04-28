Proseguono i movimenti nei paesi dell’Oristanese dove il prossimo 7 e 8 giugno sono fissate le elezioni per il rinnovo delle amministrazioni comunali. Non fanno eccezione i Comuni di Gonnostramatza, Pau e Siapiccia, dove cominciano a essere ufficializzate le prime candidature.

A Gonnostramatza non si ricandiderà la sindaca uscente, Maria Agnese Abis. «Motivi strettamente personali», è il commento dell’attuale prima cittadina. È, però, al lavoro un gruppo, che esprimerà una lista che avrà come candidata a sindaca Federica Piras, ex vice-sindaca del paese e attuale consigliera provinciale. «Siamo partiti dalla volontà di proseguire quanto è stato avviato dall’attuale amministrazione – conferma Piras – consapevoli della necessità di affrontare e lavorare su alcuni aspetti e temi fondamentali per la comunità e il suo futuro. Ho dato la mia disponibilità alla guida del gruppo, ponendo come base del percorso che stiamo intraprendendo l’ascolto della comunità e la condivisione».

A Pau cercherà il secondo mandato l’attuale prima cittadina, Alessia Valente. «Con la passione del primo mandato e la forza dell'esperienza maturata sul campo – commenta Valente – ho deciso di ricandidarmi. Al centro del progetto una lista civica rinnovata che punta tutto sull'equilibrio tra continuità amministrativa e nuove visioni. Abbiamo voluto unire chi vive Pau quotidianamente a figure professionali che, pur lavorando fuori, mantengono un legame viscerale con il paese. Competenze esterne fondamentali per dotare Pau di una visione moderna e proiettata al futuro». Nella corsa alla poltrona di primo cittadino Valente potrebbe avere uno sfidante.

Con ogni probabilità, sarà presente solo una lista, invece, a Siapiccia. A capo ci sarà l’attuale sindaco Raimondo Deidda, che punta così al quarto mandato consecutivo. Con lui anche Alessio Craba, Valentina Craba, Roberto Garippa, Gabriele Marceddu, Michele Murru, Salvatore Oppo, Danilo Piras, Francesco Pistis, Angelo Soru e Annalisa Soru. «Proporrò nuovamente la mia candidatura – conferma Raimondo Deidda – con grande entusiasmo e stimoli che non mancano. Sarò alla guida di un gruppo motivato, formata da cittadini attivi e responsabili, con solidi valori morali e attenzioni per il bene comune. La lista sarà in parte rinnovata, arricchita da nuove energie, competenze e sensibilità. Motivazioni sincere, spirito di servizio e la volontà di dare continuità al lavoro svolto nell’interesse e per il benessere di tutti».

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