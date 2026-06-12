Provvidenziale intervento salvavita, questa mattina, dell’ambulanza infermieristica India di Decimomannu, dove un ragazzo di quattordici anni è stato colpito da shock anafilattico dopo aver assunto un farmaco.

L’allarme intorno alle 8:30, quando la Centrale 118 di Cagliari è stata allertata dalla madre del giovane che si era sentito male dopo l’assunzione di un medicinale. Dalla descrizione fornita all’operatore di centrale del 118 è apparso subito chiaro che si potesse trattare di un caso di anafilassi, reazione allergica grave e sistemica che insorge improvvisamente e che può portare anche alla morte in pochi minuti.

L’operatore di centrale ha inviato il mezzo avanzato infermieristico di Decimomannu che in pochi minuti è intervenuto. Il ragazzo presentava edema diffuso, difficoltà respiratoria, rash cutaneo, segni che hanno portato l’infermiere, dopo aver consultato il medico di centrale, a somministrare, «come da algoritmo avanzato», adrenalina intramuscolare con un rapido beneficio per il giovane che è stato poi accompagnato per accertamenti in un ospedale cittadino.

«I nostri infermieri sui mezzi India rappresentano gli occhi ed il braccio del medico specialista di centrale» sottolinea Daniele Barillari, direttore del 118 di Cagliari. «Tutti gli infermieri che operano a bordo dei nostri mezzi hanno superato un percorso formativo avanzato e hanno a disposizione algoritmi condivisi con i medici di centrale operativa» ricorda Barillari. «Ogni volta che si presenta l’esigenza l’infermiere agisce in stretta collaborazione con il medico specialista in anestesia e rianimazione o in medicina d’urgenza di guardia in Centrale 118».

(Unioneonline)

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