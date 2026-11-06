Le grandi questioni che attraversano il dibattito politico contemporaneo saranno al centro del convegno “Comunisti e democristiani oggi, tra pacifismo, guerra, estrema destra e utopie”, in programma domani, sabato 7 novembre, alle ore 19 nei locali del circolo “S’Ena” di corso Eleonora 63 a Sedilo.

L’iniziativa si propone come un momento di riflessione e confronto sui cambiamenti che stanno interessando la società e la politica, con particolare attenzione ai temi della pace, dei conflitti internazionali, dell’avanzata delle destre radicali e delle prospettive future delle culture politiche che hanno segnato la storia italiana.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti di Peppino Canu, consigliere regionale di Sinistra Futura, e di Mariella Montixi. Seguirà il dibattito che vedrà protagonisti Renato Cugini, già segretario regionale dei Democratici di Sinistra e consigliere regionale dal 1994 al 2009, e Roberto Deriu, politico, scrittore, giornalista e consigliere regionale dal 2014, attuale capogruppo del Partito Democratico.

L’incontro offrirà l’occasione per approfondire il ruolo delle tradizioni politiche del Novecento di fronte alle sfide del presente, in un contesto internazionale caratterizzato da forti tensioni e profondi cambiamenti sociali e culturali.

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