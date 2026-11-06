Nasce a Terralba il gruppo culturale "Alziamoci", una nuova realtà che si propone di stimolare la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale, culturale e politica della comunità. L'obiettivo è creare spazi di condivisione, formazione e informazione, favorendo il dialogo, l'ascolto reciproco e il confronto delle idee.

A presentare l'iniziativa sono i portavoce Francesca Basile e Gabriele Espis, che spiegano le finalità del progetto: «Con Alziamoci vogliamo offrire ai cittadini un'occasione concreta per tornare a confrontarsi sui temi che riguardano il futuro della nostra comunità. Crediamo che la partecipazione consapevole e il dialogo siano strumenti indispensabili per costruire una Terralba più forte, inclusiva e capace di affrontare le sfide del presente».

Il primo passo sarà la rassegna S.E.M.IN.A.S., il cui incontro inaugurale è in programma venerdì 13 novembre alle 18.30 al Teatro Comunale e sarà dedicato al tema delle soluzioni abitative. Nei mesi successivi saranno affrontati argomenti di grande interesse per il territorio: l'importanza delle aree verdi nei centri urbani, le opportunità legate all'imprenditoria e all'occupazione, la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed enogastronomico, la disoccupazione giovanile, la fuga dei talenti e le possibili strategie per contrastare lo spopolamento.

«Abbiamo scelto il nome Seminas perché richiama l'idea del seme che cresce e genera nuove opportunità - sottolineano Basile ed Espis -. Vogliamo creare un luogo neutrale e accogliente nel quale informarsi, approfondire la conoscenza della realtà locale e immaginare insieme nuove prospettive di sviluppo per Terralba».

L'acronimo sta per “Spazio di Esperienze e Modelli di Innovazione e Autonomia Sociale” e rappresenta l'ambizione del gruppo di costruire un percorso condiviso con tutta la cittadinanza. «Invitiamo tutti a partecipare e a portare il proprio contributo. Il cambiamento nasce dall'impegno collettivo e dal desiderio di mettersi in gioco per il bene della comunità», concludono i due portavoce.

© Riproduzione riservata