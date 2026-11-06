La direzione della Asl 5 di Oristano interviene sui disguidi segnalati dagli assistiti degli Ambulatori Straordinari di Cure Primarie di Terralba, esprimendo rammarico per le difficoltà riscontrate dai cittadini e annunciando un monitoraggio costante per migliorare il servizio.

«Siamo estremamente spiacenti per i disagi patiti dagli assistiti che fanno capo agli ambulatori straordinari di cure primarie di Terralba», ha dichiarato la direttrice generale della Asl 5, Grazia Cattina. Al centro della questione c'è la procedura semplificata introdotta per consentire ai pazienti affetti da patologie croniche di richiedere via e-mail il rinnovo delle ricette ripetibili. Un sistema già utilizzato con successo in altri comuni del territorio, ma che a Terralba necessita di alcuni aggiustamenti operativi.

La direttrice ha ricordato che Terralba è stato il quarto comune della provincia ad adottare questa modalità, scelta in considerazione dell'elevato numero di cittadini rimasti senza medico di base e assistiti dagli ambulatori straordinari. «Perché questo sistema funzioni è indispensabile che tutti gli operatori coinvolti operino in coerenza con l'organizzazione definita per assicurare ai cittadini un servizio migliore», ha spiegato.

Per garantire una risposta più efficace alle richieste, la Asl ha concordato con i medici la possibilità di effettuare le prescrizioni anche in orari aggiuntivi rispetto a quelli dedicati all'attività ambulatoriale, in misura proporzionata al numero di impegnative da rinnovare.

«Abbiamo dato mandato alle direttrici di Distretto affinché vi sia un monitoraggio continuo e si attuino senza indugio gli eventuali correttivi necessari al fine di prevenire ulteriori disagi per i pazienti», ha concluso Grazia Cattina.

L'azienda sanitaria ricorda infine che eventuali segnalazioni o richieste possono essere inviate all'Ufficio Relazioni con il Pubblico all'indirizzo e-mail urp@asloristano.it.

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