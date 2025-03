Allarme bomba a Magomadas per uno strano involucro trovato sulla ruota di scorta del pick up di un pensionato. Si è temuto potesse esplodere ma l’intervento dei carabinieri di Macomer e degli artificieri di Nuoro ha chiarito che si trattava di un ordigno incendiario: non sarebbe potuto esplodere ma avrebbe potuto innescare le fiamme danneggiando l’auto del 72enne in via Aldo Moro.

I militari della stazione di Bosa e della Compagnia di Macomer, guidati dal capitano Giovanni Maria Seu, hanno poi chiesto l’intervento degli artificieri di Nuoro: dalle verifiche è emerso subito che il pacco era un ordigno incendiario, confezionato con una tavoletta di accendifuoco, alcuni stracci imbevuti di gasolio, candele di cera e colla. Un mix pericoloso, sarebbe bastato pochissimo per innescare il fuoco.

Ecco perché al momento l’ipotesi degli investigatori è che qualcuno abbia solo voluto lanciare un avvertimento al pensionato che per anni è stato emigrato all’estero. L’uomo è stato sentito a lungo dai carabinieri, al vaglio anche le immagini delle telecamere per cercare di fare piena luce sull’episodio.

© Riproduzione riservata