La paura è sempre stata quella di sentirsi male, di entrare a contatto con acqua contaminata con tutti i rischi del caso. I residenti della frazione di San Vero Congius, nel territorio di Simaxis, per tantissimo tempo hanno convissuto con acqua gialla e puzzolente, tant'è che la stessa Asl di Oristano aveva comunicato più volte la presenza di batteri coliformi e una quantità di ferro dodici volte più alta della norma. Ora però l'incubo finisce. Inizieranno il 16 novembre e dureranno per 30 giorni i lavori di realizzazione della nuova condotta idrica al servizio della frazione di San Vero Congius nel Comune di Simaxis. L’intervento è frutto dell’accordo tra l’amministrazione comunale e Abbanoa a seguito di un incontro in Municipio con il presidente del Consiglio d’Amministrazione Giuseppe Sardu: l’impegno era di portare a termine i lavori entro la fine dell’autunno. La frazione aveva da tempo problemi di qualità dell’acqua dovuti ai sedimenti delle vecchie tubature. Abbanoa era già intervenuta con la sostituzione di un primo tratto di circa 1,2 chilometri. L’intervento si era fermato nel 2020 principalmente a causa della pandemia. Restavano da rimettere a nuovo i successivi 850 metri che, però, passavano in un tratto soggetto a diversi vincoli. Nei giorni scorsi è arrivato anche il fondamentale via libera da parte di Anas, visto che il tracciato segue la strada statale 388. Nei 30 giorni di lavori dal km 11 al km 12 della “strada statale del Tirso e del Mandrolisai” verrà istituito il senso unico alternato per consentire l’intervento in metà carreggiata. I lavori sono interamente a carico di Abbanoa, che utilizzerà i fondi del proprio bilancio e impiegherà le imprese che hanno già in carico gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del distretto 4 di Oristano.

Tutto l’iter è stato seguito passo per passo dai tecnici del settore Distribuzione di Abbanoa. «In ottica di continuità amministrativa - ha commentato il sindaco Ignazio Addari - ci siamo subito mossi per portare a termine un intervento essenziale e fermo da tempo. Complimenti a tutti gli enti e alle amministrazioni coinvolte per aver raggiunto questo importante obiettivo. Entro Natale gli abitanti di San Vero avranno a disposizione una nuova condotta idrica».

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