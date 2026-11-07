Si sono svolti, nella palestra comunale di Ruinas, i campionati regionali di Judo per le classi Esordienti B (14 e 15 anni) e il gran premio per l’acquisizione dei “dan” per cinture nere, classi Junior e Senior. Alla competizione erano presenti circa 80 atleti, da società provenienti da tutta l’isola. L’impianto ruinesi, ormai, è diventato punto di riferimento per il Comitato Regionale Fijlkam, presieduto dal Maestro Claudio Camba, per quello che riguarda tutte le competizioni di qualificazioni di classe per i campionati italiani A2 e A1 e i campionati regionali di classe. Il prossimo evento si svolgerà domenica 15 novembre, con la 3° fase del Gran Premio “Giovanissimi”, che vedrà impegnati gli atleti dagli anni 2014 agli anni 2018.

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