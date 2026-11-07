Ollastra, esposizione dell’auto della scorta di FalconeIl veicolo distrutto a Capaci visibile in una teca il 14 novembre
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Questa volta, la legalità si unisce alla solidarietà con l'obiettivo di ricordare un tragico evento che ha segnato la storia d'Italia. Prosegue il viaggio dell’auto della scorta del giudice Giovanni Falcone, distrutta nella strage di Capaci, il 23 maggio del 1992, lungo l'autostrada A29. Il 14 novembre farà tappa a Ollastra, in piazza del Comune, in occasione dell’iniziativa “Dal sangue donato al sangue versato”.
L'evento è promosso dall’associazione della Polizia di Stato “Donatori Nati” in collaborazione con “Quarto Savona Quindici”, l'amministrazione guidata dal primo cittadino Osvaldo Congiu e l'associazione Avis. Un'iniziativa di sensibilizzazione sui temi dell'antimafia. Si comincerà alle 8: grazie alla presenza dell’autoemoteca dell’Avis in piazza Angioy, sarà possibile donare il sangue. Alle 9:30 verrà rimosso il telo che copre la teca in vetro che contiene l’auto distrutta nell’attentato. All'iniziativa parteciperanno le istituzioni, i cittadini e le scuole del paese, chiamate a riflettere sull'importanza del sacrificio. La teca rimarrà esposta in piazza fino alle 17.