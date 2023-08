Partirà il primo settembre, ad Ales, la “Junior Art”, l’undicesima edizione dell’iniziativa di arte grafico-pittorico che coinvolgerà bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni. L’organizzazione è curata dallo “Spazio Arte Amphora”, dalla Biblioteca comunale di Ales e dall’associazione “Casa Natale Antonio Gramsci”, con il patrocinio del Comune.

L’appuntamento del 2023, che terminerà il 10 settembre, prevede la realizzazione di un album che avrà come tema “La nostra fiaba”, la cui realizzazione sarà nella sala convegni del Comune di Ales. Al lavoro i ragazzi partecipanti, con la collaborazione artistica e tecnica dell’artista Daniela Cella.

Il programma prevede per venerdì 1 settembre, alle 18, l’inaugurazione dell’esposizione di Cella, che rimarrà allestita fino al 10 settembre, nella Galleria d’Arte “Amphora”. Sabato 2, dalle 9 alle 13, il laboratorio esperienziale per illustrare le tecniche grafico-pittoriche e operative per la realizzazione dell’opera finale.

Domenica 10, infine, sempre presso la sala convegni del Comune, la cerimonia di inaugurazione del lavoro finale dei ragazzi e la consegna degli attestati di partecipazione. Gli interessati potranno iscriversi presso la biblioteca o la galleria d’arte “Amphora” entro il 2 settembre.

