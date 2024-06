“Dall’ultima spiaggia al porto sicuro”. Il gruppo alcolisti anonimi di Oristano compie otto anni e celebra la ricorrenza con un incontro aperto al pubblico nella parrocchia di San Paolo, a Torangius.

«Vogliamo far conoscere le nostre attività», spiega Gianluca, ex bevitore oggi al servizio di chi cerca una via d’uscita dalla malattia.

Sarà l’occasione per ascoltare le testimonianze di diversi partecipanti che stanno portando avanti il loro percorso di recupero e per illustrare i principi guida sui quali si fonda la filosofia dei gruppi di supporto.

All’incontro parteciperanno anche altri gruppi provenienti dal resto dell’Isola, oltre all’attuale direttrice del Serd (unità operativa della Asl che si occupa di diagnosi, cura e riabilitazione) Paola Milia, e il suo predecessore, Massimo Migoni.

L’appuntamento è per venerdì, alle 18.

© Riproduzione riservata