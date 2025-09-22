Sono terminati, ad Albagiara, i lavori di ammodernamento dell’Ufficio Postale. La sede ha riaperto al pubblico sabato 20 settembre.

Le opere di ristrutturazione sono state eseguite nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa di Poste Italiane finalizzata a mantenere la capillarità della presenza aziendale sul territorio, rinnovando gli uffici postali e ampliando l’offerta dei servizi a sportello in tutti i 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti. Nella provincia di Oristano ad oggi sono 53 gli uffici postali interessati dal progetto, di cui 48 già operativi dopo i lavori di ristrutturazione.

Il progetto “Polis” prevede novità da un punto di vista infrastrutturale e nell’offerta di nuovi servizi. Anche nell’ufficio postale di Albagiara sono già disponibili direttamente a sportello i “Certificati INPS” con la possibilità di richiedere il “Cedolino Pensione”, “Certificazione Unica” e il modello “Obis-M”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione” con la possibilità di presentare le istanze di “Nomina amministratore di sostegno” e “Rendicontazione Stato Patrimoniale Assistito” e 15 diversi certificati anagrafici resi disponibili da ANPR, l’anagrafe nazionale della popolazione residente, banca dati di cui è titolare il Ministero dell'Interno. Inoltre, anche ad Albagiara è possibile presentare la richiesta di prima emissione o di rinnovo del passaporto.

Nell’ambito degli interventi, tra gli altri, è stato realizzato uno sportello con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela. L’ufficio postale di Albagiara è aperto il martedì e il giovedì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

