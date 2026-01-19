Martedì 20 e sabato 24 gennaio, ad Albagiara, si terranno i festeggiamenti in onore di San Sebastiano Martire.

Gli appuntamenti sono organizzati da Pro loco, Comune e Parrocchia. Martedì 20 in programma i festeggiamenti religiosi. A partire dalle 16.30, dalla Chiesa parrocchiale, è prevista la partenza della processione per le vie del paese (via Garibaldi, via Mazzini, via Porrino e rientro in Chiesa) e, a seguire, la Santa Messa.

Sabato 24, invece, i festeggiamenti civili. Alle 18 ci sarà l’accensione e la benedizione del fuoco. A seguire, nella “Casa Museo” di via Cagliari, la cena per tutti i partecipanti con prodotti tipici locali e balli tradizionali con il fisarmonicista Pietro Tanda.

