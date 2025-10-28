Albagiara, giovedì 30 ottobre appuntamento con le attività della biblioteca comunaleAttività di animazione alla lettura e laboratorio attraverso la storia di “Maria Farranca”, una strega contro la fame
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Giovedì 30 ottobre, ad Albagiara, una serata organizzata dalla Biblioteca comunale dedicata ai piccoli del paese. Nella sede di via Cavour, sarà una “serata spaventosa” in biblioteca, quella che prenderà il via a partire dalle 17.
In particolare si svolgerà un’attività di animazione alla lettura e laboratorio, attraverso la storia di “Maria Farranca”, una strega contro la fame. Il racconto che verrà letto nel corso del pomeriggio, è tratto da “Tutti Buoni, Arriva Mommotti”, di Rossana Copez e Tonino Oppes.
Per informazioni e iscrizioni si può contattare la struttura telefonicamente (0783938043) o via e-mail (biblioteca@comune.albagiara.or.it).