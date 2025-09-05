I Comuni di Curcuris e Simala hanno avviato le pre-adesioni alla costituenda associazione “Comunità Energetica Curcuris-Simala”. Un passaggio che vuole portare i due enti a conoscere la disponibilità di cittadini residenti o enti (società, associazioni, imprese) che operano nei territori, concretamente interessati a partecipare, in qualità di soci, ad una comunità energetica rinnovabile (CER) nella forma dell’associazione riconosciuta di cui saranno soci i due comuni.

I dati raccolti saranno utili alle amministrazioni per determinare coloro che saranno presenti alla stipula dell’atto costitutivo dell’associazione e per raccogliere la documentazione necessaria per la stipula dell’atto per ciascun socio. La data prevista per la stipula dell’atto costitutivo verrà poi resa pubblica entro il mese di settembre 2025 unitamente alla bozza di statuto e atto costitutivo.

La pre-adesione dovrà essere trasmessa ai due comuni via pec (indirizzi protocollo.curcuris@legalmail.it), oppure via e-mail (protocollo@comune.curcuris.or.it e protocollo@comune.simala.or.it) o a mano negli uffici dei due comuni, entro lunedì 15 settembre.

© Riproduzione riservata