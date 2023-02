Inizio ufficiale domenica prossima 12 febbraio per il carnevale ghilarzese 2023 con la tradizionale manifestazione “Su Carruzu a S’Antiga”, la sfilata con i costumi tipici e le maschere locali Sas mascheras a lentzolu e sos burrones. I balli sardi per le vie del centro storico saranno accompagnati dalla fisarmonica di Carlo Boeddu.

La partenza è prevista alle 15 dal piazzale della Soms con il seguente percorso: Corso Umberto, piazza Amsicora, vico Iosto, carrela su carruzu, via Dante, via Trieste, via Cavalier Agus, ponte Chinisu ponte Chinisu, via Brigata Sassari, via Gabriele D'Annunzio.

Gran finale in piazza Parrocchia con “malloreddoso cun bagna e vino rosso”. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune ed i gruppi folk locali Su Carruzu e Onnigaza.

