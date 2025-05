Scadenze importanti per gli studenti e le loro famiglie. A renderlo noto il Comune di Ghilarza che sollecita ad inoltrare le domande per la borsa di studio regionale e per il buono libri. Per farlo c’è tempo sino al 18 luglio.

In particolare, la borsa di studio è rivolta agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado il cui nucleo familiare ha un I.S.E.E. inferiore o uguale a 14.650 euro. L’importo della borsa di studio non potrà superare i 200 euro e possono presentare domanda anche gli studenti che concorrono per la borsa di studio nazionale. Il buono libri è invece rivolto agli studenti che nell'anno scolastico 2025/2026 frequenteranno le scuole secondarie di primo e secondo grado con un ISEE inferiore o uguale a 20.000 euro per l'acquisto dei soli libri di testo (sono esclusi vocabolari, atlanti e/o altro materiale scolastico).

L’importo erogato non potrà essere superiore a 250 euro per gli studenti che nell'anno scolastico 2025/2026 frequenteranno il primo anno della scuola secondaria di I grado o il primo anno della scuola secondaria di II grado o il primo anno dell'ultimo triennio della scuola secondaria di II grado. Fissato invece in 150 euro l’importo massimo per gli altri anni della scuola secondaria di I o II grado. Le domande devono essere presentate all'Ufficio Pubblica Istruzione all'indirizzo info@comune.ghilarza.or.it oppure tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.ghilarza.or.it

