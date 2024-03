Ad Aidomaggiore la Giunta Virdis ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria e il ripristino di alcune strade di campagna.

In particolare, si interverrà sulla strada in località S'Accadorza-Nuraghe Ruiu, nella strada di Santu Jaccu-Ispinedu e nella strada di Sa Minda.

A disposizione le somme ricevute dal Comune attraverso il Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni per gli interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali istituito nel 2022 dalla Regione.

Una misura diretta a sopperire alle difficoltà degli enti locali dell'esigua disponibilità di cassa per trovare le risorse per la progettazione degli interventi e per le azioni preliminari alla progettazione.

Nel mese di ottobre la Giunta Virdis aveva esaminato il progetto dell’intervento che prevede una spesa di 150 mila euro. Ora il via libero definitivo: dei 150mila euro previsti per l’intervento di manutenzione della viabilità rurale 111.618 euro saranno impiegati per i lavori.

