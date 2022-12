Prende corpo la rigenerazione del centro storico di Oristano. Il Comune ha affidato all’ingegnere Costantino Soddu e alla geologa Giulia Piroddi la progettazione dei lavori che impegneranno 1,5 milioni attingendo dal budget di 20 milioni del Pnrr.

Si tratta di un primo passo per tentare di recuperare il cuore della città, trascurato dalle diverse amministrazioni comunali a tal punto che i residenti nel giro degli ultimi quindici anni sono calati da 8 mila a 3 mila.

Da trent’anni nel quartiere dentro le antiche mura non è stato mosso un mattone, le strade sono dissestate, l’illuminazione è solo un’ipotesi e il decoro sotto soglia. Sarà la Giunta del sindaco Massimiliano Sanna a indicare ai progettisti le priorità su cui intervenire, ben sapendo che un milione e mezzo è tanto ma non abbastanza per sistemare il degrado del quartiere.

La Giunta ha anche approvato il progetto per la riqualificazione di Piazza Manno per 2 milioni e l’affidamento progettuale di piazza Mariano.

