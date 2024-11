Dopo diversi decenni di abbandono rivede la luce uno degli immobili simbolo del paese.

Domani alle 11 ci sarà l’inaugurazione dell’edificio noto nel paese per avere ospitato gli uffici della Cooperativa Produttori Arborea e che ora prende il nome di “Porta del Territorio”.

La struttura, che si trova in piazza del Cooperatore, è stata ristrutturata grazie ai contributi della Regione Sardegna nell’ambito dell’Accordo di Programma tra le Unioni dei Comuni del Terralbese e del Linas. L’Accordo si inquadra nella più ampia fase della Programmazione Territoriale 2014-2020, che ha visto il territorio di area vasta coinvolto con nove comuni, tra cui Arborea, per la realizzazione di interventi interamente finanziati dai fondi europei e regionali.

“La “Porta” - spiega la sindaca Manuela Pintus - destinataria di risorse per 350 mila euro, ha chiuso i lavori di recente e l’Unione dei Comuni si accinge a pubblicare i bandi per l’affidamento in gestione dei servizi turistici che saranno ospitati nell’edificio e che costituiranno la vetrina dell’offerta turistica dei paesi del Terralbese, cui si affiancherà una analoga struttura (Jennas) a Villacidro, con gli stessi servizi, per la promozione del territorio del Linas”.

Venerdì, dunque, spazio all’illustrazione della pianificazione economica e dei servizi che saranno posti a base di gara nei prossimi mesi, insieme a una panoramica sulle politiche di marketing territoriale che sono state curate e predisposte da una Società specializzata nel settore turistico. L’occasione sarà propizia anche per riepilogare gli interventi di recupero realizzati nell’immobile, nato negli anni cinquanta del secolo scorso, che vedrà la partecipazione dei sindaci e amministratori comunali dell’Unione dei Comuni del Terralbese.

Spazio, infine, per due esposizioni fotografiche a cura di Manuela Fa, fotografa, e dell’associazione Micologica Arborea. Sarà presente anche l’assessore Regionale al Turismo, Franco Cuccureddu. L’evento, cui parteciperà la Cooperativa Pescatori Sant'Andrea, la Pro loco di Arborea, ll Flag Pescando ed è aperto a tutti gli operatori economici e del settore turistico e a chiunque abbia interesse e curiosità di rivedere recuperato l’immobile dopo diversi decenni di abbandono.

