Grande attesa per la ventesima edizione di “Rock X Gramsci”, festival di musica dedicato all’intellettuale sardo, in programma sabato 16 settembre dalle 18.30 in piazza Santa Maria ad Ales. Organizza l’associazione culturale Casa natale Antonio Gramsci, in collaborazione con le associazioni culturali e musicali Dalton e Alerese, il contributo della Regione e il patrocinio del Comune.

Il tema scelto è “La via Maestra” e si tratta dell’editoriale del primo numero de L’Unità del 12 febbraio del 1924. A leggerlo, sarà Pierpaolo Capovilla, affermato musicista e autore. La serata sarà aperta con l’intervista, curata dalla redazione della rivista musicale sarda “Sa Scena”, agli artisti.

L’inizio del live è alle 22.30 con Stefano Giaccone e il suo nuovo progetto che coinvolge due strumentisti di grande qualità: Stefano Casti al basso e Nicola Vacca alla batteria.

A seguire gli Antennah e Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri. A concludere il dj set di Fratellanza R’n’R.

