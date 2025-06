Ad Aidomaggiore l’esecutivo guidato dal sindaco Antonio Virdis stanzia 23.600 euro per le attività estive dei minori. In particolare, per i 5 bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni compiuti, frequentanti la scuola dell’Infanzia nell'anno scolastico 2024/2025, è previsto un voucher per attività ludico-ricreative presso una struttura autorizzata, di un importo massimo di150 euro. Denari che verranno erogati una volta presentate al Comune le ricevute di pagamento.

Per i minori di età compresa dai 7 anni compiuti ai 14 anni compiuti (18 in tutto) sono invece state programmate dall'Ufficio Plus dell'Unione dei Comuni del Guilcier le attività di ludoteca estiva. I ragazzi saranno quindi impegnati tra giugno e agosto con il servizio piscina day: il 27 giugno e il primo, il 3, il 10,il 15, il 17 il 22, il 24 e il 29 luglio ancora il primo e il 5 agosto. Previste nel periodo estivo due gite: l’8 luglio al parco Donnortei a Fonni e il 31 luglio al parco acquatico Isola Rossa. In calendario anche il laboratorio di equitazione: sarà proposto il 4, l’11, il 18 e il 25 luglio. Il 7 agosto si chiudono le attività di ludoteca estiva con la gran festa finale. Complessivamente ad Aidomaggiore sono 23 i bambini e i ragazzi che saranno coinvolti nelle iniziative promosse per l’estate. Per i minori che frequenteranno la ludoteca estiva è prevista una quota di contribuzione di 70 euro, che scenda a 60 euro per il secondo figlio frequentante le attività. Diverse le strutture che saranno utilizzate per la ludoteca estiva: il Centro sociale di via Cagliari, i giardinetti pubblici, i campi di calcetto e le aree adiacenti, la ludoteca comunale.

© Riproduzione riservata