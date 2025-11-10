Ad Aidomaggiore è stato pubblicato il bando per l’assegnazione  dei contributi economici di natura ordinaria  per l'anno 2025.

I fondi saranno ripartiti in ambito culturale, in  ambito turistico ed economico e per l’ambito progresso sociale dei giovani e della comunità.

I  richiedenti non devono aver ottenuto per le stesse finalità altri contributi o compartecipazione alle spese dal Comune o altri enti pubblici. Il termine per la presentazione delle richieste per l'assegnazione dei contributi è fissato per il 13 novembre.

