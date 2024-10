Un aiuto per le famiglie che si trovano in difficoltà grazie alla “Carta Dedicata a te” des­tinata dal Ministero alle famiglie con ISEE inferiore a 15mila euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necess­­ità e di carburanti o di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locali.

Ad ogni nucleo familiare avente diritto è concesso un s­olo contributo economico annuo di 500 euro versato in una unica soluzione ­su una carta elettronica di pagamento prepagata ricaricabile e nominativa, rilasciata da Poste Italiane tramite Postepay.

Dal Comune di Abbasanta spiegano: «I beneficiari della carta vengono direttamente selezionati dall’INPS sulla base della certificazione ISEE 2024 presente nel portale dell’INPS e determinati requisiti economici e sociali. Quindi i beneficiari non devono presentare domanda».

I nuovi beneficiari potranno ritirare la Carta Dedicata a Te presso qualsiasi Ufficio Postale, preferibilmente a partire dal primo giorno lavorativo successivo al 5 di ogni mese. Per il ritiro è necessario presentare allo sportello: il Codice di riferimento assegnato, un documento di identità in corso di validità il Codice Fiscale/Tessera Sanitaria. Per chi già ne ha usufruito lo scorso anno l'importo verrà accreditato sulla Carta Dedicata a te di cui si è già stati titolari.

La Carta è utilizzabile presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati che vendono generi alimentari. Per non perdere la somma accreditata, è indispensabile effettuare almeno un acquisto entro e non oltre il 16 dicembre e utilizzare interamente le somme accreditate entro il 28 febbraio.

